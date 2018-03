E' pace tra Sky e Mediaset. Le due emittenti rivali, infatti, sono pronte a un accordo clamoroso per quanto riguarda la televisione: gli ex nemici sono pronte a scambiarsi un pacchetto di canali. Sky sbarca nel digitale terrestre su bande di frequenza di proprietà di Mediaset, dove inserirà parte dell'offerta sportiva; Premium, invece, sarà presente con i suoi canali di cinema e serie tv nella programmazione del gruppo di Murdoch. Canale 5, Italia 1 e Rete 4 torneranno sulla piattaforma satellitare con l'aggiunta di film, serie tv e sport oggi sul canale di Premium. In cambio Mediaset porterà sul digitale terrestre alcuni contenuti pay trasmessi dalla tv di Rupert Murdoch.



UNA SOLA EMITTENTE - Un'operazione che toglie dal mercato Premium, dandogli un nuovo assetto. Prove tecniche, prove di pace per creare una sola emittente a pagamento in Italia, una piattaforma che possa competere con Netlix.