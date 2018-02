Sono trascorsi appena due giorni dalla decisione della Lega di Serie A di assegnare i diritti tv del periodo 2018/2021 agli spagnoli di Mediapro per oltre un miliardo e 50 milioni di euro, ma la situazione continua a regalare aggiornamenti e prese di posizione, in particolare da parte di Sky Sport, che ha ipotizzato il ricorso alle vie legali per contestare la vittoria di un soggetto che non opera come un broadcaster normale, bensì come intermediario.



Dopo le parole rilasciate in giornata da De Siervo, amministratore delegato dell'advisor Infront, che avevano aperto a una trattativa che consentisse a Sky e agli altri operatori di continuare a trasmettere le partite del campionato italiano sulle proprie piattaforme, Riccardo Pugnalin, Executive Vice President Communication & Public Affairs della televisione di Murdoch, ha chiarito: "Collaborare con Mediapro? Noi prima di tutto compriamo diritti e compreremo i diritti della Serie A da chi ha l'obbligo di venderli. Aspettiamo di vedere come e quando verranno offerti in vendita i diritti in un quadro di regole certe e chiare. Su questa linea seguiremo con attenzione e tranquillità l'evolversi delle cose allo scopo di continuare a mettere a disposizione dei nostri abbonati la migliore offerta calcistica e sportiva".