Secondo quanto raccontato da Sky Sport, in casa Milan la dirigenza composta da Fassone e Mirabelli è rimasta molto contenta della prestazione di André Silva nell'ultima gara contro la Roma. In gol anche col suo Portogallo, il centravanti era uno dei motivi del malcontento verso Montella: perché ha giocato così poco in campionato, quando ha sempre fatto gol in Europa League e con la sua nazionale? I 38 milioni spesi per lui non possono diventare uno... strano caso.