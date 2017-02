Sky chiama "piano di trasformazione" il documento sulla tornata di esuberi e trasferimenti. Fq Insider l'ha consultato. La parte più interessante, e per alcuni aspetti bizzarro, si trova a pagina tre. Dove l'azienda riassume "gli impatti su sedi e persone". Due colonne, "As is" e "To be", prima e dopo. Prima: 164 giornalisti di Sky Tg24 e 2404 impiegati. Dopo: 153 giornalisti (di cui 99 da Roma a Milano) e 2223 impiegati. Prima: 4 palazzi a Roma e studio vicino al Quirinale. Dopo: 2 palazzi a Roma e nuova sede nei pressi di Montecitorio. Verrà chiarito più avanti il costo della sede: 6 milioni di euro, oltre ai 29 milioni per investimenti legati al piano per Sky Tg24. Ma intanto Sky, che non ha mai perso un euro in bilancio in Italia, manda via 192 lavoratori.