I tifosi della Juve possono stare tranquilli. Il rinnovo di Paulo Dybala è stato rimandato ancora una volta, o almeno la sua ufficializzazione. Ma non c'è nessun caso da gestire, né una telenovela in stile 'closing'. La trattativa è stata lunga, anche più del previsto e del dovuto. A tratti ha subito brusche frenate o addirittura dei passi indietro. Ma Dybala2021 è un hashtag che presto prenderà il volo sui profili social della Juve e non solo. Doveva arrivare proprio in queste ore l'annuncio, ma la firma è slittata ed il motivo l'ha svelato proprio la Joya ieri sera a margine del rovente post Juve-Napoli: per la firma e l'annuncio bisognerà aspettare ancora solo perché il suo agente Pierpaolo Triulzi è dovuto tornare in Argentina visto che sta per nascere suo figlio. "Ma siamo sulla buona strada, speriamo di chiudere presto”, ha chiosato. C'è quindi grande voglia da parte dello stesso Dybala di archiviare questa pratica, per continuare a concentrarsi solo ed esclusivamente sul campo e su quel triplete che partita dopo partita sembra sempre meno un pensiero proibito e sempre più una stimolante quanto gradevole ossessione: “Manca ancora moltissimo”.

REAL E BARCELLONA – Il rinnovo prima di tutto, dunque. Un contratto nuovo di zecca che lo legherà fino al 2021 alla Juve a cifre quasi da Higuain, per un ingaggio di circa 7 milioni netti che finirà quasi per raddoppiare la soglia su cui ci si stava accordando tra la fine della scorsa e l'inizio di questa stagione. Un accordo che permetterà alla Juve di resistere agli assalti di Real Madrid e Barcellona senza che lo stesso Dybala possa provare in tempi brevi il sentimento di voler cambiare maglia. E questi assalti arriveranno, a breve o brevissimo: quantificare una cifra oltre la quale anche la Juve potrà vacillare diventa complicato, tra chi parla anche di oltre 150 milioni sicuramente c'è la convinzione di non voler ascoltare alcuna offerta che non possa essere indicizzata sotto la voce 'indecente' ben oltre quella che ha portato Pogba nuovamente al Manchester United. È incedibile Dybala, il rinnovo serve anche a questo. Ma Florentino Perez è disposto a tutto pur di averlo, non c'è settimana che tra Spagna e Inghilterra non si insista su questo tasto. Così come il Barcellona sembra pronto a virare su di lui se davvero lo United dovesse arrivare a stracciare ogni record di trasferimento pur di regalare Neymar a Mourinho. Mercato o fantamercato che sia, gli assalti arriveranno. La Juve sa come affrontarli e come resistere finché sarà possibile: un rinnovo come questo è il primo passo, magari l'unico necessario per evitare ogni pericolo per almeno un'altra stagione.

@NicolaBalice