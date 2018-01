Felipe Sodinha, trequartista ex Brescia e Trapani, parla del suo addio al Mestre ai microfoni del Gazzettino: "La scelta di lasciare Mestre non è stata mia, ma della società. Io qui stavo molto bene e voglio che i tifosi lo sappiano. A inizio bene ho capito che volevano mandarmi via e la cosa mi è dispiaciuta molto, non volevo trasferirmi. Non è vero che volevo avvicinarmi a Brescia, è roba da matti mettere in giro queste voci. Voglio essere onesto e sincero, a Mestre stavo bene e non ho deciso di andare via".