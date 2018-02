La sfida di Europa League tra Atalanta e Borussia Dortmund, in programma giovedì sera in Germania avrà tra gli aspetti più interessanti anche il confronto ravvicinato tra l'allenatore orobico Gian Piero Gasperini e il difensore giallonero Sokratis Papastathopoulos.



A legare i destini dei due è la comune esperienza al Genoa, risalente al biennio 2008-2010, quando il difensore greco sotto l'egida del tecnico torinese seppe imporsi giovanissimo nel campionato italiano. Un'avventura che dopo quasi un decennio Papastathopoulos non ha certo dimenticato: "Avevo 20 anni - ha raccontato alla Gazzetta dello Sport - e imparai tanto al Genoa. Gasperini sul campo è bravissimo, in tutte le sue squadre lascia un'impronta".



Ma oltre al suo primo mentore, a Sokratis è rimasto nel cuore anche il calore della tifoseria rossoblù. Una tifoseria tra le prime in Europa per il 29enne di Kalamata: "Per me è stato un lusso passare dalla Fossa dei Grifoni del Genoa alla Sud rossonera di San Siro e ora allo spettacolo di Dortmund. Qui in Germania ci sono meno esasperazioni ma la carica che ti danno i tifosi italiani è davvero particolare".