Norberto Neto, Jeison Murillo, Martin Montoya, Geoffrey Kondogbia e Simone Zaza: questi nomi rievocano nei pensieri dei tifosi dell'Inter e della Juventus pensieri sinistri, visto il livello delle loro prestazioni con le maglie nerazzurra e bianconera, ma in questo momento sono gli idoli di una parte di Spagna. Infatti stanno facendo volare il Valencia, secondo in classifica nella Liga, dietro solo al Barcellona di Leo Messi, un punto avanti rispetto al Real Madrid di Cristiano Ronaldo e due punti avanti all'Atletico di Simeone e al Siviglia.



COME IL BARCELLLONA, MEGLIO DEL REAL - Squadra ancora imbattuta, con cinque vittorie e tre pareggi in otto partite (l'unica assieme al Barcellona), ventuno reti realizzate che rendono i Murcielagos ll secondo miglior attacco del campionato, con appena dieci reti subite: uno spettacolo, abbinato ad un gioco offensivo ed arioso, che esalta i giocatori d'attacco. Il pareggio al Bernabeu e in casa contro l'Atletico, le vittorie esaltanti contro Malaga, Real Sociedad e Athletic Bilbao: tappe di una stagione importante, quella del riscatto dopo il rischio retrocessione dell'anno scorso. E i protagonisti sono proprio loro, gli "scarti" di Juventus e Inter, giocatori non ritenuti all'altezza di vestire le maglie delle squadre italiane che stanno facendo la fortuna dei valenciani.



DA NETO A ZAZA, LA RINASCITA SPAGNOLA - Neto è finalmente titolare, senza lo spettro di Buffon, e sembra tornato quello di Firenze: ieri ha parato il rigore dell'attaccante del Betis Sergio Leon, ma in generale trasmette sicurezza alla retroguardia. Martin Montoya, terzino comparsa nerazzurra, è il padrone della fascia destra, così come Jeison Murillo sembra essere tornato quello dei primi periodi all'Inter, ma ormai ha salutato definitivamente Milano (prestito biennale con obbligo di riscatto da parte dei Murcielagos). Le note più liete sono però Geoffrey Kondogbia e Simone Zaza, scaricati sempre da Juve e Inter: il francese è sempre presente sulla maediana e ha realizzato uno splendido gol proprio contro il Real, mentre l'italiano è il trascinatore offensivo della squadra, dato che dopo la polemica con Marcelino è esploso, segnando la bellezza di sei reti in sette gare. Un trionfo: non è che qualcuno in Italia si è pentito?



