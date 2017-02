Punto fermo del Villarreal, in Spagna Roberto Soriano si sta rilanciando dopo gli alti e bassi alla Sampdoria. Il centrocampista del Sottomarino Giallo parla a la Gazzetta dello Sport prima della sfida di Europa League contro la Roma. I giallorossi hanno vinto 8 delle ultime 9 partite, Soriano e compagni solo una: "Brutta statistica. Non ci sono dubbi, loro sono in un gran momento, noi stiamo soffrendo. Le cose non vanno malissimo: di queste 9 gare ne abbiamo perse solo due, una in più della Roma, ma pareggiamo troppo. Abbiamo smarrito un po’ di brillantezza e facciamo più fatica a segnare pur giocando bene. Perché le buone abitudini non le abbiamo perse".



Su Dzeko: "Me lo ricordo, io ero appena arrivato alla Samp e seguivo la Bundesliga. Ha avuto momenti più o meno fortunati ma la qualità è indiscutibile, non avevo dubbi sui suoi gol. E attaccanti così quando iniziano a segnare non smettono più, perché guadagnano fiducia e tranquillità".



Su Nainggolan e le sue uscite contro la Juve: "Se è un suo pensiero è giusto che lo abbia espresso. Può essere un’idea giusta o sbagliata però ognuno fa ciò che si sente. Ogni giocatore ha simpatie e antipatie: alcuni le esprimono, altri no. Lui l’ha fatto e non c’è nulla di male".



Infine, Pato, finito in Cina da Cannavaro al Tianjin Quanjian: "Cosa è successo? Non lo so. Ognuno fa le sue scelte, lui ha deciso per la Cina. Per me è stato un piacere giocare con lui. Lo guardavo in tv col Milan quando ero più giovane, l’ho sempre considerato un grandissimo attaccante".