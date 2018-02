La Juventus è tornata in campo dopo essere stata fermata dal gelo di Vinovo. I bianconeri si sono allenati a Vinovo in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta, in programma mercoledì pomeriggio alle 17,30 all’Allianz Stadium. Il report dell'allenamento, come comunicato sul sito ufficiale bianconero, porta grandi e importanti novità: "Il gruppo ha lavorato quasi al completo: seduta differenziata per Gonzalo Higuain, assenti solo gli infortunati, De Sciglio, Bernardeschi e Cuadrado".



Ecco il programma della giornata di domani: rifinitura al JTC e conferenza stampa di Allegri, prevista per le 12 a Vinovo.