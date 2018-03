Sorteggio da brividi per la Roma, ma anche la Juventus non avrà vita facile. Ai quarti di Champions League i giallorossi incroceranno il Barcellona in una doppia sfida che al momento, secondo i bookmaker, non ha storia: il passaggio del turno blaugrana è dato a 1,20 sul tabellone Microgame, per l'impresa romanista l'offerta sale a 4,15.