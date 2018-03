Siviglia e Liverpool sarebbero le avversarie ideali, ma per Juventus e Roma gli scommettitori hanno in mente idee ben diverse. Alla vigilia dei sorteggi Champions per i quarti di finale, la scelta di chi è andato al banco è netta: più della metà delle giocate, fa sapere Sisal Matchpoint, è stata piazzata sullo scontro diretto tra bianconeri e giallorossi, un derby offerto a 6,50. Molto meno battuti gli abbinamenti con la squadra di Montella e quella di Klopp, sempre alla stessa quota, ma in tabellone spicca anche un doppio sorteggio da paura: l’accoppiamento di Juve e Roma contro le grandi favorite, Manchester City e Barcellona (o viceversa), sarebbe un brivido da 33 volte la post