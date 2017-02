Il sorteggio degli ottavi di finale di UEFA Europa League si tiene oggi alle 13 a Nyon: di squadre italiane è rimasta solo la Roma, confermata nella competizione dopo aver superato il Villarreal nei sedicesimi di finale, che ora attende il prossimo avversario. In questa fase dell'Europa League non sono previste teste di serie e possono affrontarsi anche squadre della stessa nazione. Gli ottavi della competizione si giocano giovedì 9 e giovedì 16 marzo alle 19 e alle 21.05. Le squadre estratte per prime giocheranno l'andata in casa. Dopo il clamoroso ko della Fiorentina, la squadra di Spalletti ha alcuni avversari da evitare: il pericolo numero uno è ovviamente il Manchester United di Mourinho, Ibrahimovic e Pogba, ma ci sono anche altri pericoli, come Lione, Borussia Monchengladbach e Besiktas. Venerdì 17 marzo ci saranno poi gli accoppiamenti per i quarti di finale.





IL CALENDARIO DELL'EUROPA LEAGUE



13 aprile: andata quarti di finale

20 aprile: ritorno quarti di finale

21 aprile: sorteggio semifinali, Nyon

4 maggio: semifinali di andata

11 maggio: semifinali di ritorno

24 maggio: finale (Friends Arena, Stoccolma)





