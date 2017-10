Ieri l'Italia ha guadagnato due posizioni nel ranking Fifa, salendo al quindicesimo posto grazie alla vittoria sull'Albania firmata Candreva, garantendosi un posto in prima fascia nel sorteggio di oggi. E, nello spareggio per il Mondiale di Russia 2018, gli Azzurri di Ventura se la dovranno vedere con la Svezia: la gara d'andata si giocherà a Stoccolma, mentre quella di ritorno in Italia e, salvo sorprese, si giocherà a San Siro.



La gara d'andata si giocherà tra il 9 e l'11 novembre, di ritorno dal 12 al 14. Gli altri spareggia per il Mondiale sono Irlanda del Nord-Svizzera, Croazia-Grecia e Danimarca-Irlanda



Irlanda del Nord-Svizzera



Croazia-Grecia



Danimarca-Irlanda



SVEZIA-ITALIA (andata il 10 novembre, ritorno il 13)