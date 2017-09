Josè Sosa sarà la dodicesima cessione del nuovo Milan di Fassone e Mirabelli. La trattativa con il Trabzonspor è in fase di definizione, tanto che l'agente dell'argentino Favio Bilardo è già a Istanbul per limare gli ultimi dettagli contrattuali. Dopo un solo anno in rossonero, per il 'Principito'ègià arrivato il momento dell'addio.



FIRMA ATTESA IN SERATA - Dopo un iniziale rifiuto, Sosa si sta orientando verso il 'sì' all'offerta del club di Trebisonda. In serata è attesa la firma su un triennale da 16 milioni di euro complessivi, una cifra importante considerando che avrebbe ancora un solo anno di contratto con il Milan. Nelle casse del club rossonero entreranno 5,5 milioni di euro, il club rossonero sta spingendo per questa soluzione. Ore decisive per il futuro dell'argentino, la chiusura della trattativa non è mai stata così vicina: salvo ripensamenti che avrebbero del clamoroso, Sosa raggiungerà Juraj Kucka al Trabzonspor.



NIENTE ALLENAMENTO - Un'ulteriore segnale avvicina José Sosa al Trabzonspor. Come appreso da Calciomercato.com, infatti, il Principito non si sta allenando a Milanello con il resto della squadra di Vincenzo Montella.