Sospiro di sollievo per il Milan. E' arrivato il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo, per quanto successo al termine della sfida con la Juventus è stato squalificato per un turno Carlos Bacca. Il colombiano - si legge - "ha, al termine della gara, nel recinto di giuoco, già sostituito ed in abiti civili, protestato in maniera plateale e veemente nei confronti di un Arbitro Addizionale, avvicinandosi con atteggiamento aggressivo nei confronti del medesimo, finché non veniva trattenuto ed allontanato a forza dai dirigenti e dall'allenatore della propria squadra; infrazione rilevata anche dai collaboratori della Procura federale". Un turno di squalifica anche per Sosa, espulso (doppio giallo) per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, e per Romagnoli che, diffidato, è stato ammonito per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.



Ammonizione con diffida per Galliani, "per avere rivolto, al termine della gara, nell'area antistante gli spogliatoi frasi offensive nei confronti dei tesserati della squadra avversaria", e Maiorino, "per avere rivolto, al termine della gara, nell'area antistante gli spogliatoi frasi offensive nei confronti dei tesserati della squadra avversaria". Per il Milan ammenda di € 5.000,00 "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere omesso di impedire l'ingresso nel recinto di giuoco di un dirigente non inserito nella distinta di gara".