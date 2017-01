Il tecnico della Fiorentina, Paulo Sousa alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Chievo, ha parlato in conferenza stampa anche del mercato dei viola: "Io a colloquio con Kalinic? No, assolutamente non è vero. Ci sono personaggi che vogliono manipolare i nostri tifosi. Domani dobbiamo solo vincere, vogliamo andare fino in fondo alla Coppa Italia e per farlo dobbiamo essere migliori dei Chievo. Mercato? Cerco di essere più focalizzato possibile sugli allenamenti e cerco di lavorare al meglio con i miei calciatori chiedendo loro la concentrazione massima sugli allenamenti. L'anno scorso collaboravo anche per trovare calciatori funzionali alla Fiorentina, quest'anno faccio solo l'allenatore".