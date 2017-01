Intervenuto ai microfoni di Rai Sport l'allenatore della Fiorentina, Paulo Sousa, ha parlato della sfida persa in Coppa Italia contro il Napoli: "Dopo i primi minuti abbiamo cercato di dare velocità al nostro gioco, qualche errore nei passaggi non ci ha permesso di mantenere equilibrio. Nel secondo tempo siamo riusciti a far abbassare il blocco difensivo del Napoli e abbiamo giocato alla pari".



ARBITRO E KALINIC - "Proteste? Io vivo la partita e sulle questioni arbitrali è la società che si deve esprimere, non io. Kalinic? Nella prima parte abbiamo faticato a superare la linea di pressione del Napoli, per cui non riuscivamo a comunicare con lui".



COSA MANCA? - "Cosa manca per andare più in alto alla Fiorentina? Con quello che abbiamo cerchiamo di competere, con il Napoli abbiamo sfiorato la vittoria tante volte ma la differenza la fanno i dettagli. Sanchez su Insigne? Noi lavoriamo su un’idea di zona pressing, Insigne era nella sua zona ma non era il suo diretto avversario. Insigne è esplosivo nel breve, ha fantasia per cui non è così semplice da marcare".



NON CHIUDE ALLA JUVE - "Il mio nome accostato alla Juve? Diciamo che cerco di prendere le migliori decisioni per la mia crescita, cerco di migliorare in prima persona per far migliorare i miei giocatori. Io sono partito da un settore giovanile per fare la mia strada, ringrazio Dio perché faccio un lavoro che mi piace”.