Alla vigilia del match con il Genoa, il tecnico della Fiorentina Paulo Sousa parla così in sala stampa: "Dobbiamo aspettarci che giochino coloro che si stano allenando bene, De Maio sta lavorando ed è un ragazzo straordinario, molto disponibile, sa benissimo che deve essere pronto ad aspettare l’opportunità. Se rifarei le scelte dell’andata? Vi ho risposto che prendemmo delle scelte in relazione al primo spezzone che avevamo giocato, i momenti sono diversi per cui per domani sceglierò diversamente".



I PERICOLI DEL GENOA - "Non ha fatto bene fuori casa ma solo ultimamente, a inizio stagione era diverso. Abbiamo sempre fatto fatica contro questo tipo di squadra, per l’atteggiamento difensivo che adottano. Dobbiamo superare queste difficoltà, sarà una partita delicata ma se noi siamo noi stessi, con la fame e la mentalità giusta saremo molto vicini alla vittoria".



CHIESA E BERNARDESCHI - "Per la loro gioventù e per il tempo da cui sono professionisti, hanno margini ancora grandi. Un allenatore analizza le dimensioni tecnica, tattica, fisica e mentale per cui ci sono tantissimi margini di sviluppo per entrambi. Noi lavoriamo su tutti questi aspetti, ci sono dei momenti in cui ci si sofferma sull’aspetto mentale magari".



SUL SALCEDO - "La società non mi ha imposto niente su di lui, la società prende le decisioni sui giocatori da trattare. Io prendo quelle riguardanti il campo, per cercare di vincere le partite".