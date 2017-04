Al termine di Fiorentina-Inter l'allenatore viola Paulo Sousa è intervenuto a Premium Sport: "Partita emozionante tra due squadre che hanno provato a vincere, con protagonisti che hanno qualità. Per come abbiamo iniziato e rimontato credo che meritiamo questo risultato. L'errore di Bernardeschi? Ha una maturità sufficiente per essere concentrato, sono dispiaciuto per il suo errore ma non l'ho tolto per quello, ho cercato un giocatore più fresco che mi desse molto di più di quello che stava dando Bernardeschi. Non c'è euforia? Oggi ho un po' di febbre, non sono potuto essere partecipe come avrei voluto. Non ci sono altre interpretazioni. Europa? Lavoriamo con l'idea di migliorarci continuamente, è così dall'inizio e sarà così fino alla fine. Vecino e Borja Valero tra le linee? Lavoriamo per creare difficoltà agli avversari e lo abbiamo fatto. Le voci di mercato? Bernardeschi è maturo, è cresciuto nell'ultimo anno e mezzo, è un giocatore importante in Serie A e sarà sempre meglio di come ha fatto oggi. Classifica? Cerchiamo di vincere ogni partita. La chiave della vittoria di oggi? Si dice che la mia squadra sia poco intensa, per me va a 100 all'ora con la testa".