Sousa parla così alla vigilia di Roma-Fiorentina e non arrivano buone notizie per i viola dal fronte dell'infermeria: 'Kalinic e Saponara non ci saranno e lo vedrete da un report medico. In attacco avremo Babacar e Mlakar da poter utilizzare, sono recuperati sia Tatarusanu che Gonzalo. Domani la qualità della Roma è veramente tanta perché hanno molte variabili durante la partita, creeranno difficoltà diverse da quelle dell'andata ma siamo in grado di difendere bene e attaccare ancora meglio. La Fiorentina non cambierà mentalità di fronte la Roma anche al netto delle assenze. Scendiamo sempre in campo per vincere'.