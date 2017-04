Secondo Mediaset Paulo Sousa si sarebbe autocandidato per la panchina dell'Inter (che rimarrà libera a fine stagione quando Pioli sarà sollevato dall'incarico) ma l'attuale tecnico della Fiorentina non convince la nuova proprietà cinese che pensa a ben altri profili. Infatti l'Inter sogna di portare a Milano Jardim attuale tecnico del Monaco e che sta facendo grandi cose in Champions League e in Francia. Dunque un buco nell'acqua per Sousa che cerca casa dopo la deludente fine della sua avventura con la Fiorentina.