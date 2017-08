Ilè ormai rassegnato alla partenza del difensore Virgil Van Dijk, in procinto di trasferirsi al Liverpool, dopo un lungo tira e molla, per oltre 70 milioni di euro. Per sostituire l'olandese, i Saints stanno pensando al connazionale Wesley, centrale della Lazio, per il quale è pronta un'offerta da 15 milioni. Lo riporta il Daily Mail.