Brutta notizia per Giampiero Ventura. Durante Tottenham-Southampton di oggi pomeriggio, infatti, Manolo Gabbiadini è stato costretto a chiedere il cambio al 32esimo del primo tempo per un infortunio muscolare. Ancora non è chiara l'entità del problema, ma la smorfia dell'attaccante bergamasco al momento dell'uscita dal campo non fa ben sperare in vista del doppio impegno della Nazionale, contro Albania e Olanda, con Gabbiadini che, reduce da sei gol nelle prime quattro uscite con la maglia dei Saints, secondo Sky Sport sarà costretto a dare forfait. Al posto dell'attaccante ex Napoli, il commissario tecnico Gian Piero Ventura ha chiamato Andrea Petagna, attaccante classe '95 che sta giocando una grande stagione con la maglia dell'Atalanta.