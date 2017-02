Non si fermano le acquisizioni cinesi, nè sul mercato giocatori, nè su quello delle intere squadre. Questa volta è una banca d'investimento, di nome CITIC Securities, a tentare di entrare in Premier League con un'offerta al Southampton veramente corposa: 225 milioni di sterline. Il club di Katharina Liebherr fa gola a molti, e la notizia di questa proposta monstre ha scatenato gli altri investitori, tanto che nelle prossime ore sono attese le risposte di tre aziende cinesi e di una americana.



Come riporta Sportsmail, CITIC Securities vorrebbe ottenere il pieno controllo del club, dopo che nel 2015, con la partnership di China Media Capital, ha acquisito una quota del 13 per cento nel Manchester City ad un costo di 265 milioni di sterline.