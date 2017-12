Sono passati due giorni dal trasferimento al Liverpool, ma ancora non accenna a calare il polverone alzato da Virgil van Dijk. 85 milioni di euro, il difensore più costoso della storia del calcio: "è la legge del mercato" dice qualcuno, troppi secondo i più, per tutti una cifra record inflazionata dal mercato e destinata a inflazionarlo a sua volta. Poco importa al Southampton, che sorride e ancora una volta conferma di essersi imposto come grande protagonista del calcio, almeno quello che si gioca ai tavoli delle trattative: i Saints sono i re indiscussi delle cessioni.



OSVALDO INSEGNA - La sessione invernale deve ancora aprirsi, ma un primo successo è già ottenuto: per il terzo anno negli ultimi quattro, il bilancio tra spese e guadagni dal mercato registra il segno più. Compensati abbondantemente i circa 34 milioni di euro investiti in estate per Lemina e Hoedt, gli introiti dalla cessione di van Dijk vanno a sommarsi ai proventi dell'addio di Jay Rodriguez a luglio, altro piccolo capolavoro (passato per circa 14 milioni al West Bromwich, nonostante due anni tormentati da infortuni): quasi 100 milioni con due sole partenze, ultimo capitolo di una storia che comincia quattro anni fa. E' l'estate del 2013, dalla Roma arriva per 15 milioni Daniel Pablo Osvaldo, il più grande errore nel recente passato del Southampton: poche luci (come il gol al Manchester City) e tante ombre fino a dicembre, poi le risse in allenamento (nella memoria l'occhio nero di Lovren) e la rottura con compagni e dirigenza, che a gennaio lo scarica spedendolo in prestito alla Juventus. I Saints non recuperano l'investimento, i prestiti a Inter e Boca Juniors non danno l'effetto sperato e nel 2015 la separazione definitiva, ma imparano: è l'ultimo mercato in cui si cerca il colpo estemporaneo, da lì si costruisce per vendere in grande. Dai prodotti del vivaio Luke Shaw (37,5 milioni al Manchester United) e Calum Chambers (20 milioni all'Arsenal) alle super plusvalenze Morgan Schneiderlin (35 milioni al Manchester United) e Graziano Pellé (15,3 milioni allo Shandong Luneng), la lista dei colpi in uscita è lunga e, soprattutto, ricchissima. Circa 124 i milioni di euro incassati dalle cessioni nel 2014/15, 53 l'anno seguente, 85,5 quello dopo ancora e ultimi i momentanei circa 98 della stagione in corso: percorso inverso per le spese, che dai 96 milioni del 2014/15 sono scesi ai 38 di questa stagione (unico picco al rialzo i 69 milioni dello scorso anno, 9 in più di quello precedente). Numeri che certificano la crescita e la bontà di un progetto.



LIVERPOOL, QUANTI AFFARI (E PACCHI...) - Un capitolo a parte però lo merita quello che è stato il vero valore aggiunto, l'asse portante del mercato dei Saints: l'autostrada che porta a Liverpool. Dal 2014 sono sei i grandi acquisti fatti dai Reds in casa Southampton, qualcuno più fruttuoso, qualcuno meno. Memorabile l'esodo del 2014: Adam Lallana per 31 milioni, Dejan Lovren per oltre 25 e Rickie Lambert per 5,5. Nessuno di questi per un verso o per l'altro ha avuto fortuna: indiscutibili le qualità del centrocampista inglese, fermato però soprattutto in questa stagione da infortuni; discontinuo il difensore croato; un vero e proprio flop la punta centrale. Un'alleanza di mercato proseguita l'anno successivo con il passaggio di Nathaniel Clyne al Liverpool per 17,7 milioni, ma anche in questo caso le condizioni fisiche precarie rendono tuttora il terzino un oggetto misterioso per i Reds. Ben altro impatto lo ha avuto Sadio Mané: oltre 41 i milioni investiti da Klopp, ma il senegalese nell'ultimo anno e mezzo si è imposto come una delle stelle della squadra. Ora tocca a van Dijk, solo il tempo e il campo potranno dire se per lui di dovrà parlare di pacco da 85 milioni o di gioiello caro ma efficace.



I PROSSIMI VAN DIJK - E' già tempo però anche di guardare a chi potrebbe diventare il prossimo affare in uscita per il Southampton. Le big di Liga e Premier League hanno già messo gli occhi sui più esperti Oriol Romeu, centrocampista scuola Barcellona emerso nell'ultima stagione, e su Cedric Soares, terzino campione d'Europa con il Portogallo, ma attenzione agli ultimi arrivati: Nathan Redmond, acquistato nell'estate 2016, è un punto fermo dei Saints ma ha già ricevuto diversi sondaggi, discorso simile per Wesley Hoedt; nonostante ora stia faticando a trovare continuità anche Manolo Gabbiadini resta un uomo mercato, così come Pierre-Emile Hojbjerg. Non c'è fretta per il Southampton, che porta avanti la sua politica: il tempo degli Osvaldo è finito, ora si costruiscono i nuovi van Dijk.



@Albri_Fede90