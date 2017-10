Il ct della nazionale spagnola, Julen Lopetegui, parla in conferenza stampa dal centro sportivo di Las Rozas: "Io non discuto l'opinione politica o il modo di pensare di una persona che può giocare. Piqué è un difensore centrale straordinario, che gioca da 10 anni nella Spagna. Evidentemente è chiamato per il suo rendimento e il suo impegno, che sono eccellenti. Non vedo perché non dovrei convocare un giocatore che è a disposizione, è convocabile e vuole venire in nazionale".



Intanto il presidente della Federazione, Juan Luis Larrea, cerca di abbassare i toni: "I fischi? Non li ho sentiti. Il gruppo è unito, va tutto bene. Non so cosa farà Piqué. Se non ha problemi fisici suppongo che resterà. Ai tifosi chiedo di sostenere la nazionale".



Infine, ecco Thiago Alcantara e Koke: "Qui non si parla di politica, Piqué è abituato ai fischi. Ha giocato al Bernabeu, sono ambienti che un professionista deve essere capace di affrontare".