Il 25 agosto Lopetegui, c.t della Spagna, diramerà la lista dei convocati della Nazionale spagnola per le partite contro Italia e Liechtenstein venerdì 25 agosto, alle 12,30. Lo annuncia la Federcalcio spagnola. Le 'Furie rosse' affronteranno la Nazionale di Ventura il 2 settembre nello stadio Bernabeu di Madrid e il 5 torneranno in campo a Vaduz, per la sfida contro il Liechtenstein. Entrambe le partite sono valide per le Qualificazioni ai Mondiali del 2018, spera in una convocazione il milanista Suso, in grande forma contro il Crotone.