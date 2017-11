Tanto efficace in Champions League, quanto “bloccato” in Liga. Annata a due facce per Cristiano Ronaldo, miglior marcatore nella competizione europea, ma con una media da dimenticare in campionato, dove ha segnato una sola rete fino a qui. Vero è che il bomber del Real ha saltato le prime quattro partite del torneo per una squalifica rimediata nel match d’andata in Supercoppa, ma le sue statistiche indicano comunque un momento di impasse: la sua unica rete è arrivata a fronte di 48 tiri in porta. Media decisamente lontana da quella degli anni migliori, quando l’attaccante portoghese segnava circa un gol ogni quattro tiri. Il momentaccio di CR7 in Liga, logicamente, si riflette anche sulle quote relative al capocannoniere del campionato spagnolo. Nelle quali Ronaldo è arrivato inusualmente alle stelle: su di lui, adesso, si punta a 18 volte la scommessa su Microgame. Valutazione lontanissima da quella di Leo Messi che, al contrario, sta marciando a ritmi più regolari (12 gol in 11 partite) ed è superfavorito a 1,15. Da segnalare, inoltre, la stagione super di Simone Zaza che ha segnato 9 reti fino a qui e si è guadagnato la convocazione in azzurro: il titolo di “Pichichi” a Zaza viaggia a 10 contro 1, ma tra le rivelazioni di questo primo scorcio di Liga c’è anche Cedric Bakambu del Villarreal dato a 18,00 con i suoi 8 gol stagionali.