Mirco Antenucci, attaccante e capitano della Spal, parla a Premium Sport dopo il pareggio con la Juventus: "Stiamo provando tanta gioia e tanta soddisfazione. Tenere testa alla Juve per noi è un motivo d’orgoglio. Dobbiamo continuare così per proseguire la nostra strada e raggiungere il nostro obiettivo. Questo pareggio dimostra la difficoltà della Serie A? Sulla carta poteva essere una formalità per la Juve ma nel calcio le partite vanno giocate. Quando si rema tutti dalla stessa parte, quando si mettono in campo intensità e cattiveria può succedere di tutto. Poi in questo stadio e con questo pubblico è difficile per tutti. Noi ultimamente lo stiamo facendo e dobbiamo continuare così. Il mio rinnovo? Da quando sono arrivato qui l’anno scorso ho subito sentito un feeling particolare con questa piazza. Ci tenevo a restare qui e a salvare la Spal".