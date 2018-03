Mirco Antenucci, capitano della Spal, si è raccontato alla Gazzetta dello Sport: "Titolare? All’inizio non era così, ma ho creduto nel lavoro e mi sono ritagliato uno spazio importante. Quando in estate sono stati acquistati Borriello e Paloschi, io ho ricevuto un’offerta importante dalla B. Mi sono chiesto se potessi ancora essere importante per la Spal e mi sono risposto di sì. Per fortuna lo sto dimostrando".



"Juve? Confrontarsi con tutti quei campioni è bellissimo, non vedo l’ora di scendere in campo. Sono fortissimi, ma poi le partite vanno giocate e ci sono tante variabili. Della Juve mi impressiona la voglia di vincere: a tutti capita la volta in cui sei meno carico, a loro mai. E poi hanno il vizio di non prendere gol... La fascia da capitano sarà ancora più bella? Sì, è un motivo di orgoglio. Io non sono un capitano chiacchierone, ma cerco di dare l’esempio con il comportamento. Le cose vanno fatte bene, questo è il mio insegnamento ai giovani".