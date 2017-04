Kevin Bonifazi, difensore della Spal in prestito dal Torino, parla a Sky Sport dopo il pareggio sul campo dello Spezia: "Siamo super felici e concentrati. Ogni partita ha un'importanza cruciale, abbiamo preso un ottimo punto a La Spezia. Loro sono molto pericolosi e lo hanno dimostrato, noi siamo rimasti molto concentrati. Futuro? Partirò in ritiro con il Torino, se le cose non dovessero andare bene, allora sarei ben felice di tornare in questa città che amo