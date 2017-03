Spal-Cesena 2-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 36' Antenucci, 61' Mora



Spal (3-4-1-2): Meret, Cremonesi, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Mora, Castagnetti (63' Arini), Costa; Schiattarella; Antenucci (72' Schiavon), Floccari (86' Zigoni). All. Semplici.



Cesena (3-5-2): Agazzi, Ligi, Rigione (82' Laribi), Donkor; Di Roberto, Schiavone (58' Garritano), Crimi, Kone, Renzetti (66' Rodriguez); Panico, Cocco. All. Camplone



Arbitro: Di Paolo di Avezzano



Ammoniti: 37' Agazzi (C), 39' Cocco (C), 52' Schiattarella (S), 64' Mora (S), 65' Rigione (C)



Espulsi: 67' Mora (S), 89' Costa (S)