Spal-Chievo Verona 0-0 (primo tempo 0-0)



Spal (3-5-2): Meret, Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Viviani (74' Schiattarella), Grassi, Mattiello (90' Schiavon); Antenucci, Paloschi (61' Bonazzoli). All. Semplici.



Chievo Verona (4-3-1-2): Sorrentino, Jaroszynski (58' Cacciatore), Gamberini (80' Dainelli), Tomovic, Depaoli; Hetemaj, Radovanovic, Rigoni; Giaccherini; Pucciarelli (78' Stepinski), Inglese. All. Maran



Arbitro: Massa di Imperia



Ammoniti: 15' Vicari (S), 40' Jaroszynski (C), 63' Gamberini (C)