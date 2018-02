Il patron della Spalha così commentato il ko subito contro il Milan, confermando la posizione del tecnico. Ecco quanto ripreso dai colleghi de Lospallino.com: “Soffriamo l’approccio alle partite, è evidente. Per metterci a giocare dobbiamo subire gol. Nel primo tempo avremmo probabilmente meritato di pareggiare, ma nella ripresa il 2-0 ci ha tagliato le gambe. Non abbiamo giocato bene, c’è poco da dire. Il risultato finale è fin troppo rotondo, ma questo è quanto e bisogna capire i motivi di quello che sta succedendo. Non sappiamo perché la squadra riesca ad esprimersi su livelli discreti per buona parte della partita per poi deludere. La posizione di Semplici? Se nel primo tempo la squadra ha giocato così bene vuol dire che la squadra era stata messa in campo in maniera corretta e i mezzi per giocare bene li ha. Dobbiamo capire, prima di prendere qualsiasi tipo di decisione, come mai l’approccio nel secondo tempo è stato così negativo. Parleremo nei prossimi giorni tra di noi, ma al momento io ho in mente sia i quattro gol presi che il bel primo tempo, quindi ritengo che la squadra sia viva e pronta per lottare con squadre alla nostra portata. Bisogna, però, smetterla di commettere errori banali perché in Serie A nessuno perdona. Per questo avremo un confronto anche coi giocatori per capire cosa sta succedendo. Un ritorno sul mercato degli svincolati per puntellare la difesa? Giudicare il reparto arretrato dopo una partita simile non ha senso e mancavano due giocatori importanti. Se dovessero esserci le possibilità per migliorare la rosa non ce la faremo scappare, ma l’idea è di trarre il massimo dai giocatori che abbiamo perché non credo che la SPAL sia inferiore alle altre squadre di pari fascia”.