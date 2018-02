Un brutto stop a Cagliari, ma Leonardo Semplici non rischia la panchina. Almeno per il momento, nonostante circolino già i nomi di Reja e De Biasi per un'eventuale sostituzione del tecnico della Spal.



Momenti di alta tensione a bordo del volo charter dei tifosi della Spal in partenza da Cagliari dopo il match. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il comandante, a causa delle intemperanze degli ultrà, ha minacciato di rinviare la partenza a oggi. Poi, raggiunta la calma, l'aereo è decollato alle ore 19.35.