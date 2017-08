Trasferimento all'Empoli e ritorno in Serie B che sembrava ormai ai dettagli , ma adesso Mirco Antenucci ha fatto dietrofront. L'attaccante classe '84 della Spal, infatti, ha avuto un confronto con il ds biancazzurro Vagnati e avrebbe deciso di rimanere a Ferrara per provare a giocarsi le sue carte anche in Serie A anche se la concorrenza in attacco è tanta.Si allontana forse definitivamente quindi il passaggio all'Empoli, nonostante gli importanti passi avanti delle ultime ore, secondo Sky Sport.