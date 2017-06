Molto attivo il Benevento a Milano: in dirittura d’arrivo gli acquisti di D’Alessandro e Djimsiti dall’Atalanta. Per la mediana fari su Memushaj (Pescara), piace la punta Dionisi (Frosinone), preso Gravillon e torna Puscas dall’Inter.



La Spal spera di convincere l’Udinese per il prestito di Meret, ma è pronta l’alternativa Gabriel, sempre secondo la Gazzetta dello Sport in mezzo preso Viviani (Verona, era al Bologna) si punta Hernani (Zenit).