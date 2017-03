Sergio Floccari (foto dal profilo Facebook) ha parlato della stagione della Spal e dei tanti giovani di qualità presenti in rosa: ''Siamo primi in classifica e penso che la Spal meriti questo posto. Ha dimostrato sul campo di essere una squadra forte, poi mancano tante partite di qui alla fine: non so dove potremo arrivare, ma dobbiamo continuare su questa squadra. Bonifazi e Meret in Nazionale? Siamo molto contenti per questa chiamata, se lo sono meritati sul campo ed è giusto così. Per noi sono due pedine importanti, quindi mancheranno, però fino all'ultima partita abbiamo dimostrato di avere una rosa competitiva''.