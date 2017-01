Gol al debutto, Sergio Floccari inizia alla grande la sua avventura con la maglia della Spal. Queste le parole del centravanti arrivato dal Bologna a Sky Sport: "Ero curioso di vedere come fosse cambiata questa categoria, visto che non ci gioco da tanti anni. È stata sicuramente una giornata particolare, ho ricevuto una grande accoglienza e ringrazio tutti i tifosi. Meglio di così davvero non potevo cominciare questa avventura. Mi sono allenato solo ieri con i nuovi compagni e ho assistito all'allenamento del giorno prima, ma ho avuto la conferma delle sensazioni avute quando ho visto la Spal a Bari: una squadra che lavora molto e che cerca di riproporre in partita il lavoro settimanale. C'è una struttura solida, un'ossatura importante composta dal gruppo che ha conquistato tante promozioni. La squadra cerca di sviluppare il gioco da dietro e lo fa bene. Sono contento di aver trovato un ambiente del genere, è più facile inserirsi in questo modo".