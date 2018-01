La Spal guarda in Serie B per regalare a Leonardo Semplici un rinforzo pronto all'uso. Il nome caldo - secondo Sky Sport - è quello di Thiago Cionek, difensore brasiliano naturalizzato polacco in scadenza a giugno con il Palermo. Per non perderlo a zero a giugno, il club siciliano potrebbe dare l'ok per la cessione già in questo mese.