Il direttore generale della Spal, Davide Vignati, parla alla web tv biancazzurra prima della sfida con il Trapani: "La squadra è rientrata bene dopo due giorni di pausa, ha grande entusiasmo e grande voglia di rimettersi a lavoro. Ho seguito gli allenamenti, vedo i ragazzi carichi e consapevoli di ciò che stanno facendo. I cinque punti di vantaggio sul Verona? Non dobbiamo pensarci, ma bisogna pensare solo alla prossima gara col Trapani. Bisogna scendere in campo con la determinazione giusta e seguire i dettami del mister, sta facendo molto bene. Siamo contenti. Pericolo principale del Trapani? Onestamente non parlerei molto di pericolo perché bisogna pensare a noi, hanno fatto benissimo nel girone di ritorno ma noi dobbiamo fare bene sotto il profilo fisico e mentale. Trascinando così il pubblico, per noi fondamentale in casa e non solo".