Davide Vignati, direttore generale della Spal, parla a Radio Kiss Kiss del futuro di Alex Meret, portiere in forza ai ferraresi ma di proprietà dell'Udinese: "Abbiamo voglia di tenerlo, ma piace a tantissimi club di grandi livello, siamo molto soddisfatti del suo rendimento. In ogni caso, ora dobbiamo pensare a chiudere alla grande la nostra stagione e quindi non dobbiamo pensare al mercato. Napoli? Non so se c’è interesse concreto, ma sono certo che è un portiere con grandissimo avvenire",