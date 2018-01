Davide Vagnati, direttore sportivo della Spal, parla a Sportitalia del mercato del club biancazzurro: "Prima della gara, il pari era considerato un risultato straordinario. L'Inter è molto forte, per Vicari dispiace perché il suo è stato un autogol sfortunato. Con un gol di Paloschi siamo riusciti a rimettere in piedi la gara. Corsa salvezza? Sapevamo di dover lottare fino all'ultima giornata, serve equilibrio. Nel mercato di gennaio abbiamo dimostrato di non tirarci indietro rispetto alle esigenze. Speriamo di poter portare dentro la lotta salvezza altre squadre, così si rende il campionato più bello con le partite vive fino alla fine. Bonifazi? So che domani ci sarà un incontro, ma non ci vedremo direttamente col Torino. Da qui al 31 gennaio vorremmo prendere un difensore centrale che possa alzare il tasso tecnico della nostra squadra. Se non dovessimo farcela entro mercoledì, resteremo così. Mattiello? Andrà all'Atalanta, molto probabilmente, ma soltanto da luglio"