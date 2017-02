Davide Vignati, direttore sportivo della Spal, parla in conferenza stampa del rinnovo del tecnico Leonardo Semplici: "E’ vero, stiamo parlando e l’ipotesi di un rinnovo su base biennale è realistica. E’ nostra intenzione continuare il rapporto col mister e mi sento di dire che anche Semplici condivide questo desiderio. Però siamo ancora agli albori della trattativa. Non c’è particolare ansia, perché diversamente dai giocatori gli allenatori non possono firmare preliminari con altre squadre. Ci sta ovviamente che un tecnico come lui possa avere addosso gli occhi di tanti, ma io sono fiducioso anche perché non mi pare che si possa trovare qualcosa di meglio della SPAL. Chiaro che se dovesse arrivare la chiamata di una grande squadra di serie A sarebbe dura competere, ma questo vale per tutti. Vediamo come procederà la trattativa".