Queste le parole del patron della SPALdopo il pareggio con l'Atalanta: "Abbiamo fatto un’altra bella partita, purtroppo non è arrivata la vittoria ma giocando così possiamo salvarci. C'erano i presupposti per i tre punti nonostante un avversario forte come l’Atalanta. In diretta non mi è piaciuta la gestione dei cartellini da parte dell’arbitro ma i singoli episodi non li commento dato che non li ho rivisti. I cori contro Borriello? I tifosi possono esprimere la propria opinione, sappiamo che certi comportamenti sui social network non piacciono. In ogni caso Borriello va trattato come quello che è, cioè un giocatore della Spal che sta recuperando da un infortunio”. Lo riporta Estense.com.