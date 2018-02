Il patron della Spalha commentato così la gara persa sul campo del Napoli. Ecco quanto riportato dai colleghi de Lospallino.com: “Oggi abbiamo giocato contro il Napoli, quindi un risultato negativo ce lo potevamo aspettare. I primi minuti sono stati molto difficili, ma dal quindicesimo siamo un po’ saliti, pur creando solo un paio di occasioni, come quella di Viviani. Nel secondo non abbiamo rischiato tantissimo, anche se loro hanno continuato a spingere e siamo rimasti in partita fino alle fine, ma pensare a una gara diversa oggi era impossibile. Quando si va verso la fine del campionato anche i risultati dagli altri campi iniziano a essere importanti, però ci sono ancora tante partite da giocare e dobbiamo guardare prima di tutti a noi stessi. Per quanto riguarda le voci sul possibile cambio di mister, devo dire che le cose le avete scritte più voi (riferito ai giornalisti, ndr); noi quello che abbiamo sempre detto è che Semplici è l’allenatore della SPAL, gode della fiducia della società e secondo me la partita di oggi ha dimostrato che il gruppo è molto unito e lotta tutto insieme per un unico obiettivo che era uscire da Napoli indenni. Purtroppo non siamo riusciti a recuperare, ma abbiamo combattuto tutta la partita contro un avversario per noi e per molto altre fuori portata, pur facendo una figura migliore di altre squadre che hanno subito goleade. È una partita che deve darci grosso stimolo e fiducia per quelle che verranno", ha concluso.