Walter Mattioli, presidente della Spal, parla a Radio Deejay: "L'Inter verrà a Ferrara per vincere, ma noi faremo in modo che non escano dal loro momento negativo. Il Mazza sarà tutto esaurito con nostra grande soddisfazione. Non avrei mai pensato di affrontare l'Inter da presidente, sarà una grande sfida. Il campionato di Serie A è generalmente molto difficile, molto diverso dalle categorie inferiori. Per la salvezza sarà una guerra, fino alla fine. Lazzari? Si tratta senz'altro di un ragazzo degno di una big, ma al momento non ce l’ha chiesto nessuna, al di là di qualche interessamento".