Walter Mattioli, presidente della Spal, parla dopo il pareggio con lo Spezia: "Peccato per l’occasione di Arini, che avrebbe potuto cambiare il risultato, ma anche questo pareggio è senz’altro positivo. Spostiamo solo la festa. L’atmosfera oggi era molto calda e noi siamo stati bravi a rimanere sereni, ci siamo comportati da primi in classifica, pensando solo al campo. Adesso aspettiamo di vedere cosa succederà lunedì sera negli altri turni, poi inizieremo a prepararci per la Pro Vercelli, una gara dove la posta in gioco per noi sarà veramente alta",