Manuel Lazzari, laterale della Spal, parla a Sky Sport dopo il pareggio con la Juventus: "Non mi aspettavo di arrivare a questi livelli, mi godo il momento dopo la strada fatta. Il mister sa che devo migliorare, specie sui cross. Oggi è stata durissima, loro nel 2018 non hanno ancora preso gol. Siamo calati nel finale, ma ci abbiamo messo grinta e cuore. Tra Serie B e A c'è un abisso a livello fisico e qualitativo. Appena sbagli trovi attaccanti come Higuain e Dybala che non perdonano, questa è la differenza".